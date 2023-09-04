⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Красноярск

Красноярск
Профиль пользователя Alisha12

фото пользователя Alisha12

О себе

✋. Очень нравится активный отдых. Походы обожаю. Музеи, театры, кино. Очень много читаю. Я меломан слушаю все 😌 Люблю животных и стараюсь им помогать. Близка психология. Очень много различных хобби и увлечений.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Красноярск

маленькое фото пользователя Vika_Demons
маленькое фото пользователя Nickname12
маленькое фото пользователя AnnaServ
маленькое фото пользователя Vicky
маленькое фото пользователя polixxze
маленькое фото пользователя DoraKizaru
маленькое фото пользователя Demid124
маленькое фото пользователя MariyaR
маленькое фото пользователя Rusik1
маленькое фото пользователя LennonsCat
маленькое фото пользователя Milya5
маленькое фото пользователя Tripthrees
маленькое фото пользователя Fjdicsnfek
маленькое фото пользователя Kristalnui
маленькое фото пользователя Tahr3
маленькое фото пользователя Sasha0
маленькое фото пользователя Vovzik22
маленькое фото пользователя Call_me
маленькое фото пользователя wonder_ros
маленькое фото пользователя Mariya35
маленькое фото пользователя Vvvet
маленькое фото пользователя Tess
маленькое фото пользователя nazgul
маленькое фото пользователя DoRinaV
маленькое фото пользователя Talia
маленькое фото пользователя Comrade
маленькое фото пользователя pchel
маленькое фото пользователя VladPS4

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам