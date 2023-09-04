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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Alisha12
О себе
✋. Очень нравится активный отдых. Походы обожаю. Музеи, театры, кино. Очень много читаю. Я меломан слушаю все 😌 Люблю животных и стараюсь им помогать. Близка психология. Очень много различных хобби и увлечений.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового
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