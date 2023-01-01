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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Alisa99
О себе
Веду активный образ жизни, катаюсь на роликах, зимой на коньках, люблю гулять , бегать по утрам.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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