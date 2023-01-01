Красноярск

Профиль пользователя Alisa99

О себе Веду активный образ жизни, катаюсь на роликах, зимой на коньках, люблю гулять , бегать по утрам.

Была в сети на прошлой неделе

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