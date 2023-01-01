Красноярск

Профиль пользователя Alina_30

О себе Бегаю, катаюсь на роликах, занимаюсь в тренажерном зале. Работаю в бьюти индустрии. В прошлом - инженер.

Была в сети на прошлой неделе

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