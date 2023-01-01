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Красноярск
Профиль пользователя Alina_30

фото пользователя Alina_30

О себе

Бегаю, катаюсь на роликах, занимаюсь в тренажерном зале. Работаю в бьюти индустрии. В прошлом - инженер.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан
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