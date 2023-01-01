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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя alik.raf
О себе
Алик 17 лет учусь/работаю занимаюсь спортом люблю активное время провождения ищу друзей для общения
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян
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