Красноярск

Профиль пользователя alik.raf

О себе Алик 17 лет учусь/работаю занимаюсь спортом люблю активное время провождения ищу друзей для общения

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Красноярск