Красноярск
Профиль пользователя Albertyxa
О себе
Мне 25 и я мало знаком с Новосибирском, сам я родом с Красноярска переехал для обучения в ординатуре, собственно учёба плюс подработка превратила мою жизнь в день сурка, сюда пришёл чтоб хоть где-то общаться с людьми.
Люблю играть в игры, из за удобства часто играю в компьютерные, но настольные игры в хорошей компании тоже греют душу (знаком с ДнД).
Люблю плавать, переодически хожу в бассейн, по настроению выхожу на прогулки.
Люблю животных, но так как аллергик страдаю от общения с ними.
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
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