Мне 25 и я мало знаком с Новосибирском, сам я родом с Красноярска переехал для обучения в ординатуре, собственно учёба плюс подработка превратила мою жизнь в день сурка, сюда пришёл чтоб хоть где-то общаться с людьми. Люблю играть в игры, из за удобства часто играю в компьютерные, но настольные игры в хорошей компании тоже греют душу (знаком с ДнД). Люблю плавать, переодически хожу в бассейн, по настроению выхожу на прогулки. Люблю животных, но так как аллергик страдаю от общения с ними.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика

Новосибирск → пообщаться Как насчёт поиграть в факторию с модом: PARANOIDAL?

Новосибирск → Другое Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.