Меломан - чем тяжелее тем лучше. Арты, картины. Книги и сериалы предпочитаю НФ но по факту просто любые интересные истории . Так что себя не ограничиваю и читаю практически все что мне интересно. Аниме, манга. Игры в основном wow ритейл

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

💩 Странный юмор

Кызыл → пообщаться Есть желающие в вов ритейл? нас 5 человек в дискорде)

Москва → Другое Пообщаться про рок музыку, анимэ, да и вообще разные темы.

Подольск → Другое поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚

Челябинск → Другое Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

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