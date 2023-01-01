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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя A1ice
О себе
Оч много работаю, но, когда не работаю, активно занимаюсь вообще всем, что можно придумать. Скучно со мной точно не будет. Если ты, конечно, не будешь враждебным
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
События пользователя
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