Красноярск
Профиль пользователя 12312
О себе
Меня зовут Даша
Мне 27 лет
Я люблю гулять плавать, занимаюсь спортом люблю кататься на велике , смотреть фильмы сериалы люблю общаться, хочу найти подруг. пишите кто хочет подружиться только девочки
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Я за душевные разговорчики
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
Ищу подруг✨
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
Хочется пообщаться) возможно найти подругу)
Поболтаем обо всем?)
Хочу найти подругу для общения
😇😇хочу пообщаться 😇
Ищу подружек🙃
Мы подружимся.
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