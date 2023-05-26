Меня зовут Даша Мне 27 лет Я люблю гулять плавать, занимаюсь спортом люблю кататься на велике , смотреть фильмы сериалы люблю общаться, хочу найти подруг. пишите кто хочет подружиться только девочки

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм

Красноярск → пообщаться Пообщаться о путешествие о музыке, сериалах обо всем найти подруг

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Щелково → Другое Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.