Красноярск
Профиль пользователя 12312

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О себе

Меня зовут Даша
Мне 27 лет
Я люблю гулять плавать, занимаюсь спортом люблю кататься на велике , смотреть фильмы сериалы люблю общаться, хочу найти подруг. пишите кто хочет подружиться только девочки

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Красноярск → пообщаться

Пообщаться о путешествие о музыке, сериалах обо всем найти подруг

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Vicci
Щелково → Другое

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Санкт-Петербург → Другое

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Ищу подруг✨

маленькое фото пользователя Vivivi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

маленькое фото пользователя Lolka
Москва → Другое

Хочется пообщаться) возможно найти подругу)

маленькое фото пользователя Bur4ik
Санкт-Петербург → Другое

Поболтаем обо всем?)

маленькое фото пользователя Olenka32
Брянск → Другое

Хочу найти подругу для общения

маленькое фото пользователя Nutal
Раменское → Другое

😇😇хочу пообщаться 😇

маленькое фото пользователя mirlka
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🙃

маленькое фото пользователя Mmore
Рязань → Другое

Мы подружимся.

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