Краснотурьинск
Профиль пользователя Guacamole
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Санкт-Петербург → Другое
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Санкт-Петербург → Другое
Поболтаем обо всем?)
Тула → Другое
Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола
Москва → Другое
Рукописи Меекханского пограничья/Архивы Буресвета. Что ещё почитать?
Санкт-Петербург → Другое
Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться
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