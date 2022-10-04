Краснотурьинск
Профиль пользователя Alcoholics
О себе
Что могу сказать о себе , увлекаюсь компьютерными играми , люблю настолки , летом велосипед , зимой сноуборд, читаю книги , слушаю книги , к музыке равнодушен. Алкоголь пару раз в месяц иногда реже .
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
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