Красногорск
Профиль пользователя TinaKant
О себе
Работаю экономистом на большущем проекте. В свободное время пеку торты.
Нравится играть в настолки, кроме мафии, она мне почему-то не зашла. Нравится типа крокодила и Экивоки.
Люблю петь. Если бы у моих мочалок были руки и ноги, они бы аплодировали мне стоя 😂
Нравится тату. Как-то каталась на сапе. Надо повторить 🙃
Вспоминаю как играть на гитаре и хочу уже наконец купить пианино и закрыть свой Гештальт 😁
Много лет в терапии, навожу порядок в голове, чтобы повысить свое качество жизни.
Училась стрелять из лука. Понравилось. Надо уже возобновить занятия.
Зал стал часть жизни так как офисный режим работы дает о себе знать 😁
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
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