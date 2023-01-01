Работаю экономистом на большущем проекте. В свободное время пеку торты. Нравится играть в настолки, кроме мафии, она мне почему-то не зашла. Нравится типа крокодила и Экивоки. Люблю петь. Если бы у моих мочалок были руки и ноги, они бы аплодировали мне стоя 😂 Нравится тату. Как-то каталась на сапе. Надо повторить 🙃 Вспоминаю как играть на гитаре и хочу уже наконец купить пианино и закрыть свой Гештальт 😁 Много лет в терапии, навожу порядок в голове, чтобы повысить свое качество жизни. Училась стрелять из лука. Понравилось. Надо уже возобновить занятия. Зал стал часть жизни так как офисный режим работы дает о себе знать 😁

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

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✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 📺 Политика ☣️ Токсичность

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