О себе

На данный момент пытаюсь в профессию художницы. Пишу маслом в стиле экспрессионизм, в своих картинах изучаю тему тревожности и интересуюсь романтизмом.

Люблю играть в некоторые видео игры. В основном это выживание и песочницы. Буду рада научиться и другим.