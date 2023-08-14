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Красногорск
На данный момент пытаюсь в профессию художницы. Пишу маслом в стиле экспрессионизм, в своих картинах изучаю тему тревожности и интересуюсь романтизмом.
Красногорск
Профиль пользователя Rttpom
О себе
На данный момент пытаюсь в профессию художницы. Пишу маслом в стиле экспрессионизм, в своих картинах изучаю тему тревожности и интересуюсь романтизмом.
Люблю играть в некоторые видео игры. В основном это выживание и песочницы. Буду рада научиться и другим.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
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