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Красногорск
Профиль пользователя Rttpom

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О себе

На данный момент пытаюсь в профессию художницы. Пишу маслом в стиле экспрессионизм, в своих картинах изучаю тему тревожности и интересуюсь романтизмом.
Люблю играть в некоторые видео игры. В основном это выживание и песочницы. Буду рада научиться и другим.

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Общаюсь на темы:

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Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

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