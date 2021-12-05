Люблю находить естественную красоту там где ее не замечают.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры

🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 💃 Потанцевать

Красногорск → сходить на мероприятие Провести вечер на свежем воздухе, а если повезет и семки погрызем

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красногорск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.