Красногорск
Профиль пользователя Kostr
О себе
Люблю находить естественную красоту там где ее не замечают.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры
Не нравится:
🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 💃 Потанцевать
События пользователя
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