Красногорск
Профиль пользователя FriendlyVita
О себе
Привет!
Ищу друзей для посещения новых мест и просто хорошего времяпрепровождения.
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🏢 Работа ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Найти игроков для ролевых игр
Москва → Другое
Приглашаю в книжный клуб!
Москва → Другое
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Москва → Другое
Прогуляться по вечерней/ночной Москве
Москва → Другое
Компанию для творчества
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Предлагаю сходить на йогу в парке🙃
Москва → Другое
Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.
Москва → Другое
Кто со мной на Рене Магритт? Сегодня 18.07.😊
Москва → Другое
Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡
Самара → Другое
Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔
Москва → Другое
Пообщаться и сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Удаленно поработать в коворкинге ✨
Москва → Другое
Ищу человека для вечерних пробежек, также буду очень рад пообщаться
Москва → Другое
Прогуляться, можем сходить в CHICKO
Москва → Другое
погода шляпная 🤷♂️. Сегодня-завтра настольный теннис. Помчали?
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