Красногорск
Профиль пользователя FriendlyVita

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О себе

Привет!
Ищу друзей для посещения новых мест и просто хорошего времяпрепровождения.

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🏢 Работа ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в музей криптографии

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → пообщаться

Посоветуйте дораму

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Misha_philosoph
Москва → Другое

Найти игроков для ролевых игр

маленькое фото пользователя Elena_Belykh
Москва → Другое

Приглашаю в книжный клуб!

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

маленькое фото пользователя Artemiy
Москва → Другое

Прогуляться по вечерней/ночной Москве

маленькое фото пользователя Nikumi
Москва → Другое

Компанию для творчества

маленькое фото пользователя GYSIK
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя lizaveta____l
Москва → Другое

Предлагаю сходить на йогу в парке🙃

маленькое фото пользователя Alexander_R
Москва → Другое

Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Кто со мной на Рене Магритт? Сегодня 18.07.😊

маленькое фото пользователя Durman
Москва → Другое

Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡

маленькое фото пользователя Slava13
Самара → Другое

Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

маленькое фото пользователя Vlad1312
Москва → Другое

Пообщаться и сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

Удаленно поработать в коворкинге ✨

маленькое фото пользователя Satosii
Москва → Другое

Ищу человека для вечерних пробежек, также буду очень рад пообщаться

маленькое фото пользователя Egor23u
Москва → Другое

Прогуляться, можем сходить в CHICKO

маленькое фото пользователя Giovanni_Giorgio
Москва → Другое

погода шляпная 🤷‍♂️. Сегодня-завтра настольный теннис. Помчали?

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