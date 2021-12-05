Привет! Ищу друзей для посещения новых мест и просто хорошего времяпрепровождения.

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🏢 Работа ☣️ Токсичность

Москва → Другое Ищу человека для вечерних пробежек, также буду очень рад пообщаться

Самара → Другое Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

Москва → Другое Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡

Москва → Другое Кто со мной на Рене Магритт? Сегодня 18.07.😊

Москва → Другое Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.

Москва → Другое Предлагаю сходить на йогу в парке🙃

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Ищешь друзей и компанию в городе Красногорск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красногорск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.