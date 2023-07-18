Красногорск
Профиль пользователя CatorRat

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О себе

Я просто хочу найти общения,приятную компанию,а возможно и вторую половинку 🐱🐁

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🏫 Учеба

События пользователя

Красногорск → пообщаться

Ищу подружкку 🐱

Москва → прогуляться, перекусить

Женские посиделки.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

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