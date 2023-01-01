Красногорск
Профиль пользователя Bellato

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О себе

Почему все девушки ищут подруг ?😕

Профиль обновлён 26 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Красногорск → прогуляться, перекусить

Вкусно поесть и угорать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elnara
Москва → Другое

Просто по душам

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.