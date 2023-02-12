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Краснодар
Профиль пользователя Zlata_zzz

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О себе

Всем привет!
Ищу человека для прогулок,путешествии,общения,посидеть в кафе/ресторане
Смогу поддержать тебя 😊
Можем сходить в музей,кино,а можно и в бар/клуб,чего душа желает)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏫 Учеба☣️ Токсичность💨 Кальян
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