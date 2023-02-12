Краснодар

Профиль пользователя Zlata_zzz

О себе Всем привет!

Ищу человека для прогулок,путешествии,общения,посидеть в кафе/ресторане

Смогу поддержать тебя 😊

Можем сходить в музей,кино,а можно и в бар/клуб,чего душа желает)

Была в сети на этой неделе

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