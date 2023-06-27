Краснодар
Профиль пользователя Zalipushecka

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фото #4 пользователя Zalipushecka
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Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Краснодар → пообщаться

накидайте фильмов

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ketti28
Краснодар → Другое

Попить кофе, прогуляться!

маленькое фото пользователя Coffee_fox
Краснодар → Другое

Прогуляться, пообщаться, перекусить)

маленькое фото пользователя 040811ok
Краснодар → Другое

Давай полетаем

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Краснодар → Другое

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