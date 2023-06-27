Краснодар
Профиль пользователя Yuliya_193
О себе
Мне 38, работаю фрилансером - занимаюсь продвижением в телеграме.
Нравится слушать спокойную электронную музыку на подобии odesza, trinix, также с удовольствием сходила бы на концерт классической музыки, например на Чайковского.
Фильмы люблю, но последнее время мало что нравится. Последний фильм, который запомнился - всё,везде и сразу.
Бегаю по утрам, хочу начать ходить в бассейн и на бачату.
Живу в районе ЗИПа
Люблю быть на природе, даже просто в парке. Ценю в людях спокойствие, увлеченность любимым делом, умение быть ответственным, эмпатию и любовь к жизни (видеть больше хороших, чем плохих сторон).
Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.
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