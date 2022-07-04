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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Yuliana99
О себе
Привет, меня зовут Юля, мне 24, в Краснодаре живу 3 года и почти сразу после переезда начала работать на фрилансе (удаленно из дома). Ищу подружек
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🐈 Домашние животные🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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