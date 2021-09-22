Краснодар
Профиль пользователя Yulia1998
О себе
Я мама в декрете, у меня двое шустрых пацанов 5 лет и 1,3 годика
Увлекаюсь шитьем, люблю спорт, прогулки, отдых на природе
Недавно переехали в город Краснодар
Профиль обновлён 2 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность
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