Краснодар
Профиль пользователя Winttt

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О себе

Занимаюсь спортом, рисую, очень люблю смотреть фильмы, не против пообщаться.

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 🏢 Работа 📚 Книги 💰 Бизнес 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nika_deliche
Москва → Другое

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

маленькое фото пользователя Kittenpolice
Москва → Другое

Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

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