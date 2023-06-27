Краснодар
Профиль пользователя White_Rabbit
О себе
Заглянула сюда ради новых знакомств, хочется больше общения в жизни)
Буду рада обсудить фильмы, сериалы, книги и аниме.
Из хобби, все возможные виды рисования, по факту, для меня это вся жизнь)
Люблю играть в настолки, гулять, посещать кино. Очень хотелось бы сходить в театр)
Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.
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