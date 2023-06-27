⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Краснодар

Краснодар
Профиль пользователя White_Rabbit

фото пользователя White_Rabbit
фото #2 пользователя White_Rabbit

О себе

Заглянула сюда ради новых знакомств, хочется больше общения в жизни)
Буду рада обсудить фильмы, сериалы, книги и аниме.
Из хобби, все возможные виды рисования, по факту, для меня это вся жизнь)
Люблю играть в настолки, гулять, посещать кино. Очень хотелось бы сходить в театр)

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💃 Потанцевать 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 💩 Шутки про говно 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ☣️ Токсичность
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.