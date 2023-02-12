О себе

Очень люблю музыку, особенно метал и некоторые его поджанры, синтвейв, инди, неофолк, и многое другое.

Я музыкант, играю на гитаре и сочиняю музыку. Также преподаю гитару.

Хочу научиться петь, иногда есть ощущение, сильное желание выплеснуть эмоции через пение.

Занимаюсь физической активностью, бег, турники/отжимания, иногда тренажерный зал. Хочу заняться ещё какой-нибудь более интересной физ.активностью типа катания на роликах, скалодрома и пр.

Люблю смотреть фильмы. Нравятся разные жанры, думаю нет смысла указывать что-то конкретное.

Люблю книги, особенно фэнтези и фантастика.

Видеоигры сейчас отошли на второй план, но иногда все же интересно во что-нибудь поиграть, в основном сюжетное, но был бы не против поиграть вместе во что-нибудь в антикафе на х-box

Люблю настольные игры