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Краснодар
Профиль пользователя vladbultd

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О себе

Очень люблю музыку, особенно метал и некоторые его поджанры, синтвейв, инди, неофолк, и многое другое.
Я музыкант, играю на гитаре и сочиняю музыку. Также преподаю гитару.
Хочу научиться петь, иногда есть ощущение, сильное желание выплеснуть эмоции через пение.
Занимаюсь физической активностью, бег, турники/отжимания, иногда тренажерный зал. Хочу заняться ещё какой-нибудь более интересной физ.активностью типа катания на роликах, скалодрома и пр.
Люблю смотреть фильмы. Нравятся разные жанры, думаю нет смысла указывать что-то конкретное.
Люблю книги, особенно фэнтези и фантастика.
Видеоигры сейчас отошли на второй план, но иногда все же интересно во что-нибудь поиграть, в основном сюжетное, но был бы не против поиграть вместе во что-нибудь в антикафе на х-box
Люблю настольные игры

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🍷 Выпить в баре

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, обсудить интересы, пофоткаться

маленькое фото пользователя Daria_Sokq12
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя RIPWEBSITE

Краснодар → собрать компанию

слепить компанию/ гулять 1/1/ рубить настолки, да делать что угодно 👉🏿👈🏿🆘

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Kris.tina

Краснодар → прогуляться, перекусить

Кто хочет крутую современную фотосессию?)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Acex55

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищю компанию прогуляться после работы, поговорить о музыке и играх.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Melo_Del_Ross

Краснодар → прогуляться, перекусить

1 и 2 января в RockBar приезжает группа Dark Secret Love. Будут играм Rammstein.

Откликнулся 1 участник

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