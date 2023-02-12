Краснодар
Профиль пользователя vladbultd
О себе
Очень люблю музыку, особенно метал и некоторые его поджанры, синтвейв, инди, неофолк, и многое другое.
Я музыкант, играю на гитаре и сочиняю музыку. Также преподаю гитару.
Хочу научиться петь, иногда есть ощущение, сильное желание выплеснуть эмоции через пение.
Занимаюсь физической активностью, бег, турники/отжимания, иногда тренажерный зал. Хочу заняться ещё какой-нибудь более интересной физ.активностью типа катания на роликах, скалодрома и пр.
Люблю смотреть фильмы. Нравятся разные жанры, думаю нет смысла указывать что-то конкретное.
Люблю книги, особенно фэнтези и фантастика.
Видеоигры сейчас отошли на второй план, но иногда все же интересно во что-нибудь поиграть, в основном сюжетное, но был бы не против поиграть вместе во что-нибудь в антикафе на х-box
Люблю настольные игры
Был в сети пару дней назад
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