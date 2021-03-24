Краснодар
Профиль пользователя Vita_kostroma
О себе
Всем привет. Ищу друзей 🤗 часто переезжаю и много работаю, т.к. занимаюсь своим любимым делом (профессия по душе, живу в онлайне). Хочется познакомится с осознанными людьми, с которыми приятно поболтать, узнать для себя много нового и интересного.
Мои интересы: Астрология, психология, спорт, настильные игры, развлечения.
P.S. Прошу интим не предлагать, я замужем давно, не буду вовсе отвечать, на ЭТО все равно!
Профиль обновлён 22 декабря 2022 г.
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