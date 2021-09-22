Краснодар
Профиль пользователя VIOLETTA_V

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О себе

Недавно переехала в Краснодар. Хочу найти подругу/друзей для совместного времяпрепровождения.
Работаю бровистом, люблю гулять, хожу на йогу
Раньше развивалась в уличной культуре)

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться или сходить куда-нибудь

Участие в других событиях

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Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

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Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

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Краснодар → Другое

Ищу подругу

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