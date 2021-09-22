Краснодар
Профиль пользователя Violetta25

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О себе

Люблю пообщаться на разные темы. Обожаю кататься на роликах. Слушать музыку. Прогулки.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сегодня ищу подругу для безбашенного времяпровождения

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу сегодня посидеть на Бергу реки под пиво и душевные разговоры..

Краснодар → прогуляться, перекусить

Погнали на море?

Краснодар → прогуляться, перекусить

Покататься на роликах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina25
Краснодар → Другое

Ищу подружек

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Краснодар → Другое

Хочу обзавестись новыми друзьями

маленькое фото пользователя Nika.08
Краснодар → Другое

Ищу подругу✨

маленькое фото пользователя Anna_Z
Краснодар → Другое

Найти классную подругу ☺

маленькое фото пользователя Alina_nik
Краснодар → Другое

Можно выпить чай, поболтать

маленькое фото пользователя Riti_27
Краснодар → Другое

Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.