Краснодар
Профиль пользователя Violetta25
О себе
Люблю пообщаться на разные темы. Обожаю кататься на роликах. Слушать музыку. Прогулки.
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор
События пользователя
Краснодар → прогуляться, перекусить
Ищу подругу
Краснодар → прогуляться, перекусить
Сегодня ищу подругу для безбашенного времяпровождения
Краснодар → прогуляться, перекусить
Хочу сегодня посидеть на Бергу реки под пиво и душевные разговоры..
Краснодар → прогуляться, перекусить
Погнали на море?
Краснодар → прогуляться, перекусить
Покататься на роликах
Участие в других событиях
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