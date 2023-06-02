Меня зовут Вика, мне 17

Была в сети на этой неделе

Хочу прогулять и выпить кофе в приятной компании

Хочу найти друзей и по возможности встретиться в парке Галицкого

Погулять по центру города, поужинать и пообщаться в приятной компании

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