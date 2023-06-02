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Краснодар
Профиль пользователя Vika_2006

фото пользователя Vika_2006

О себе

Меня зовут Вика, мне 17

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян🎮 Видеоигры

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Приглашаю на прогулку

маленькое фото пользователя Daria_Sokq12
маленькое фото пользователя Kirochka21
Откликнулись 2 участника

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу прогулять и выпить кофе в приятной компании

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viovet

Краснодар → прогуляться, перекусить

Давайте знакомиться

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Nastya0207

Краснодар → прогуляться, перекусить

Погулять по центру города, поужинать и пообщаться в приятной компании

Откликнулось 13 участников

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Краснодар → другое

Хочу найти друзей и по возможности встретиться в парке Галицкого

Откликнулись 4 участника

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