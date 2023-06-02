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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Vika_2006
О себе
Меня зовут Вика, мне 17
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт
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