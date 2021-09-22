Краснодар
Профиль пользователя Victor
О себе
🏂🏄🏻♂️🚴♂️🏕🏔🤿 - примерно так.
Пью, курю, ем мясо, общаюсь с женщинами, бегаю 10-ку каждый второй день, лёгкий спорт дома чтобы не заплывать каждый третий день.
«Разведёнка».
Книги не люблю, а читаю. Книги из разряда Киоскяки считаю бредом отборным.
Равнодушен к сушам и кофе.
Психологию не считаю наукой.
По машинам не теку, но под окном стоит, чтобы два-три раз в год съездить на море с палатками. Зачем она ещё нужна - не понимаю вот уже лет 13-15. Люблю пешком ходить.
Снимаю кв.
А так всё норм. )))))
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
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