О себе

Весёлая.

Могу поговорить обо всем. Интересно узнавать и познавать что либо новое.

Хочу новых эмоций и что-нибудь интересное в жизни.

В последнее время анебное состояние, хочу из него выйти и набраться позитива и мотивации.

Люблю гулять, пить кофе. Ходить в новые интересные места, но одной скучно.

Обожаю бьюти сферу и все что связано с уходом за собой и красотой 💫