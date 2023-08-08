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Краснодар
Весёлая.
Краснодар
Профиль пользователя Vi_ka
О себе
Весёлая.
Могу поговорить обо всем. Интересно узнавать и познавать что либо новое.
Хочу новых эмоций и что-нибудь интересное в жизни.
В последнее время анебное состояние, хочу из него выйти и набраться позитива и мотивации.
Люблю гулять, пить кофе. Ходить в новые интересные места, но одной скучно.
Обожаю бьюти сферу и все что связано с уходом за собой и красотой 💫
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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