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Краснодар
Профиль пользователя Verona13

фото пользователя Verona13

О себе

Люблю природу прогулки и общение .

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

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