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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Verona13
О себе
Люблю природу прогулки и общение .
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
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