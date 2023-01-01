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Краснодар
Профиль пользователя Varyushka

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О себе

Я недавно переехала в Краснодар, так что планирую поменять свою жизнь на все 360°😊
Люблю животных, особенно пёселей и лошадей!)
Я общительный человек, люблю веселиться и выпить в хорошей компании считаю святым делом 😆🥴

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Ищу подружек!) Я недавно в Краснодаре, так что пишите, будем дружить😊🤭

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Откликнулся 1 участник
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