О себе

Я недавно переехала в Краснодар, так что планирую поменять свою жизнь на все 360°😊

Люблю животных, особенно пёселей и лошадей!)

Я общительный человек, люблю веселиться и выпить в хорошей компании считаю святым делом 😆🥴