Краснодар
Профиль пользователя Va1eria

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Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Краснодар → другое

Модель на маникюр

Краснодар → прогуляться, перекусить

Отвлечься от рабочей суеты

Краснодар → прогуляться, перекусить

Встреча, прогулки пешком

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Ищу читательниц для своего романа ❤️‍🔥🔥🔞

маленькое фото пользователя Tasha7
Краснодар → Другое

Ищу подруг💜

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk
Краснодар → Другое

Была бы рада найти подруг 🐝

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