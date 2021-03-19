занимаюсь всем что можно хожу в зал, путешествую, читаю книги, вырезаю из дерева, делаю ремонт дома 100 раз в месяц, вкусно готовлю и танцую на пилоне ещё и баскетболом 17 лет занималась

Профиль обновлён 16 апреля 2023 г.

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