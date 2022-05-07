Краснодар
Профиль пользователя toncerf

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О себе

люблю фотографировать, веду свой небольшой паблик в тг, рисую
картины по номерам и люблю готовить разные вкусняшки. очень бы хотелось найти подругу✨

Профиль обновлён 19 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Участие в других событиях

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Хочется познакомиться с интересными людьми

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