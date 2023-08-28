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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Tatyana80
О себе
Прогулка по городу. Пофоткаться в красивых местах. Посидеть в кафе.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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