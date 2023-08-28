⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Краснодар

Краснодар
Профиль пользователя Tatyana80

фото пользователя Tatyana80

О себе

Прогулка по городу. Пофоткаться в красивых местах. Посидеть в кафе.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пофоткаться.

маленькое фото пользователя Lira
маленькое фото пользователя OLEG_888
маленькое фото пользователя Gelo
Откликнулись 3 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

маленькое фото пользователя PrivetKakDela
маленькое фото пользователя Kennis
маленькое фото пользователя Maksim88
маленькое фото пользователя Ekaterina_sea
маленькое фото пользователя Eva22
маленькое фото пользователя Ekaterina25
маленькое фото пользователя Aleksandr.r
маленькое фото пользователя Egorxd
маленькое фото пользователя Chromat
маленькое фото пользователя Taahak
маленькое фото пользователя levilon
маленькое фото пользователя Alisa69
маленькое фото пользователя Elena05
маленькое фото пользователя Kir76
маленькое фото пользователя Nika.08
маленькое фото пользователя VIOLETTA_V
маленькое фото пользователя anna_okeanova
маленькое фото пользователя Tanihka
маленькое фото пользователя Viola_V
маленькое фото пользователя Kosis
маленькое фото пользователя Sunshine22
маленькое фото пользователя Kikimore
маленькое фото пользователя Tasha94
маленькое фото пользователя Kras
маленькое фото пользователя NikkiStarikova
маленькое фото пользователя Tatiana_king
маленькое фото пользователя Gruoch.Boite
маленькое фото пользователя Larisa21

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам