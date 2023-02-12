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Краснодар
Профиль пользователя Tatiana_king

фото пользователя Tatiana_king

О себе

✅Очень разносторонняя личность
✅ Люблю новое
✅ Обожаю путешествия
✅ Открыта к новым знакомствам
❌ Не люблю ночные тусовки, игры на компе

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Краснодар → собрать компанию
Пошли на первую встречу на шашлыки?))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое
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