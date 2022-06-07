Краснодар
Профиль пользователя Tasha94

фото пользователя Tasha94

О себе

Всем привет👋
Ищу подругу, желательно в Центре)
Прогулятся, поболтать, сходить куда то вместе, пройтись по магазинам☺
Замужем, увлекаюсь пилоном, позитивная и добрая😅

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

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Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

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