Краснодар
Профиль пользователя Tasha94
О себе
Всем привет👋
Ищу подругу, желательно в Центре)
Прогулятся, поболтать, сходить куда то вместе, пройтись по магазинам☺
Замужем, увлекаюсь пилоном, позитивная и добрая😅
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Ищу подружек
Краснодар → Другое
Ищу подружек
Краснодар → Другое
Прогуляться, попить кофе
Краснодар → Другое
пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями
Краснодар → Другое
Хочу обзавестись новыми друзьями
Краснодар → Другое
Можно выпить чай, поболтать
Краснодар → Другое
Найти классную подругу ☺
Краснодар → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Краснодар → Другое
Ищу подругу или подруг для прогулок и общения
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