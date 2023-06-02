Краснодар
Профиль пользователя Tasha7
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Ищу подругу. 🫶🏼
Краснодар → Другое
Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊
Краснодар → Другое
Прогуляться в центре, перекусить, поболтать
Краснодар → Другое
Погулять , сходить куда нибудь
Краснодар → Другое
Хотелось бы выйти, прогуляться по парку Галицкого, выпить кофе
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