Краснодар
Профиль пользователя Tasha7

фото пользователя Tasha7

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг💜

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viki_toryya
Краснодар → Другое

Ищу подругу. 🫶🏼

маленькое фото пользователя Kachancik
Краснодар → Другое

Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊

маленькое фото пользователя Natali38
Краснодар → Другое

Прогуляться в центре, перекусить, поболтать

маленькое фото пользователя Natali55
Краснодар → Другое

Погулять , сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk
Краснодар → Другое

Хотелось бы выйти, прогуляться по парку Галицкого, выпить кофе

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.