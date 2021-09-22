Переехала в Краснодар почти год назад 😌 Работаю личным ассистентом 🤓 Слушаю разную музыку 🎧 Иногда просто бездельничаю 🤪 Очень люблю вылазки на природу и поездки в красивые места, но так же не против поденсить 💃🏻 Просто обожаю вкусно поесть 🥣 И посмотреть крутой фильм 🎥 🍿

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа

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