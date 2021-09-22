Краснодар
Профиль пользователя Tanya_ya
О себе
Переехала в Краснодар почти год назад 😌
Работаю личным ассистентом 🤓
Слушаю разную музыку 🎧
Иногда просто бездельничаю 🤪
Очень люблю вылазки на природу и поездки в красивые места, но так же не против поденсить 💃🏻
Просто обожаю вкусно поесть 🥣
И посмотреть крутой фильм 🎥 🍿
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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