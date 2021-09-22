Привет! Не хватает общения. В свободное время катаюсь на велосипеде, настольные игры играю с детьми.

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры

🏫 Учеба

Курск → Другое Ну, рассказывай, как прошел твой день)

Москва → Другое Что для вас значит быть Другом?

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

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