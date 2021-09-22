Краснодар
Профиль пользователя Tanihka

фото пользователя Tanihka

О себе

Привет! Не хватает общения. В свободное время катаюсь на велосипеде, настольные игры играю с детьми.

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры

Не нравится:

🏫 Учеба

События пользователя

Кропоткин → пообщаться

Ищу общения онлайн, подругу, которой одиноко и скучно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя Alexander_R
Москва → Другое

Что для вас значит быть Другом?

маленькое фото пользователя Rickdewalt
Курск → Другое

Ну, рассказывай, как прошел твой день)

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