Краснодар
Профиль пользователя Tanihka
О себе
Привет! Не хватает общения. В свободное время катаюсь на велосипеде, настольные игры играю с детьми.
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры
Не нравится:
🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
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