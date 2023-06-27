Краснодар
Профиль пользователя Svetochka99

фото пользователя Svetochka99
фото #2 пользователя Svetochka99

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Не нравится:

✝️ Религия 🪩 Ночной клуб ☣️ Токсичность

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Ищу подругу или несколько 😄

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia_21
Краснодар → Другое

Те, кто со мной на одной волне ~

маленькое фото пользователя Taniushka
Сочи → Другое

Я хочу найти подружек

маленькое фото пользователя Christina2223
Краснодар → Другое

Ищу подругу 🙏🙏Не хватает поддержки 🙏И верной подруги )

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