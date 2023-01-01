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Краснодар
Профиль пользователя Svetlanka23

фото пользователя Svetlanka23

О себе

Я легка на подъём, любой кипиш кроме голодовки. Добрая, прямолинейная, немного стеснительная, но как только ты узнаешь меня получше так не скажешь 😂😂😂

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

Участие в других событиях

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Переехала в Краснодар, ищу подруг💃

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Найти компанию веселых друзей

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Душевный вечер😌

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Девочки и мальчики, классные друзья. Мне вас не хватает.

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Привееет,ищу подруг )общаться ,веселится )

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Хочу найти подруг

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