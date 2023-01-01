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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Svetlanka23
О себе
Я легка на подъём, любой кипиш кроме голодовки. Добрая, прямолинейная, немного стеснительная, но как только ты узнаешь меня получше так не скажешь 😂😂😂
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Участие в других событиях
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