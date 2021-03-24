Мой характер: Я бы назвала свой характер легким и веселым. Я улыбчивая, люблю смеяться, шутить, стараюсь относиться к жизни с юмором и позитивом. Мои ценности в жизни : Больше всего на свете я ценю отношения с людьми. Семья, друзья — это самое ценное, что есть у человека. Близкие люди всегда помогут, поддержат в трудную минуту, подбодрят теплыми словами. Увлечение: медицинская наука, музыка(меломан) -слушая песни люблю погружаться в свой маленький мир и мечтать.

Профиль обновлён 19 июня 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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