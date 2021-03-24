Краснодар
Профиль пользователя Sunshine22
О себе
Мой характер:
Я бы назвала свой характер легким и веселым. Я улыбчивая, люблю смеяться, шутить, стараюсь относиться к жизни с юмором и позитивом.
Мои ценности в жизни :
Больше всего на свете я ценю отношения с людьми. Семья, друзья — это самое ценное, что есть у человека. Близкие люди всегда помогут, поддержат в трудную минуту, подбодрят теплыми словами.
Увлечение: медицинская наука, музыка(меломан) -слушая песни люблю погружаться в свой маленький мир и мечтать.
Профиль обновлён 19 июня 2023 г.
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