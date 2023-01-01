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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Still_believe
О себе
Читаю, слушаю музыку(я меломан) , счастливая мама двух детей ❤❤❤😊Свободного времени не очень много как хотелось бы... Иногда ходим в кино)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться
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