Краснодар
Профиль пользователя Spart

фото пользователя Spart

О себе

Занимаюсь спортом: джиу-джитсу, тайцзицюань. Люблю прогулки на природе, походы в театры, кино...

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Компания для общения в кафе

Участие в других событиях

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Скоротать вечер

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Прогуляться, попить кофе

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Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

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Ищу друзей для совместного досуга,можно с детьми и без

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Занятия спортом в Алекс Фитнес

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