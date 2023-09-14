Краснодар

Профиль пользователя Sonia_23

О себе Скоро переезжаю в Краснодар, ищу подружек что бы пить вино, фоткать друг друга, обсуждать мужиков, лепить из глины и заниматься всеми остальными женскими делами😁

Была в сети пару дней назад

Другие пользователи из города Краснодар