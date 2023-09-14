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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Sonia_23
О себе
Скоро переезжаю в Краснодар, ищу подружек что бы пить вино, фоткать друг друга, обсуждать мужиков, лепить из глины и заниматься всеми остальными женскими делами😁
Была в сети пару дней назад
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