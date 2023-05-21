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Краснодар
Профиль пользователя Sofia.lav.flame

фото пользователя Sofia.lav.flame

О себе

Немного путешествую, часто меняю локацию, слушаю техно. Увлекаюсь историей и политикой. Гедонизм.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян
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