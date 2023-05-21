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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Sofia.lav.flame
О себе
Немного путешествую, часто меняю локацию, слушаю техно. Увлекаюсь историей и политикой. Гедонизм.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового
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