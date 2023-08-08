🎙из жанров музыки:фолк, классика, рок, поп (особенно Меладзе и Пугачева, пхпх) 🎞из кинематографа: советские (Свадьба в Малиновке, Три мушкетёра, Москва слезам не верит, Служебный роман), отечественные (года до 2005.брат, бригада, сестры и т. п.), зарубежные(Тор, Люди в чёрном, фильмы с Джимом Керри) 📜литература:Собор Парижской Богоматери, Три мушкетёра, поэзия серебряного века 🍂хобби:музыка, пение, игра на инструментах, видеоигры, книги, иногда вышиваю, посещение культурных мест

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино

📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.