Краснодар
Профиль пользователя Sofia01
О себе
🎙из жанров музыки:фолк, классика, рок, поп (особенно Меладзе и Пугачева, пхпх)
🎞из кинематографа: советские (Свадьба в Малиновке, Три мушкетёра, Москва слезам не верит, Служебный роман), отечественные (года до 2005.брат, бригада, сестры и т. п.), зарубежные(Тор, Люди в чёрном, фильмы с Джимом Керри)
📜литература:Собор Парижской Богоматери, Три мушкетёра, поэзия серебряного века
🍂хобби:музыка, пение, игра на инструментах, видеоигры, книги, иногда вышиваю, посещение культурных мест
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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