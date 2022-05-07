Интересы складываются таким образом, что они не до конца сформированы. Сейчас я разбираюсь в себе и расширяю свои границы. С детсва весёлый, не шибко умею петь, но очень обожаю это дело, могу петь дома, на улице, в лифте, у вас дома, в непонятной ситуации, у черта на галерах. Занимаюсь физкультурой, упражнения со своим телом, в будущем хочу заняться плаванием и боксом. Читаю книги, сейчас по психологии, нравится художественная литература. Много пересмотрел фильмов и укоренился в том, что мне нравятся кинорежиссёры: Уэс Андерсон, Кристофер Нолан и Дэвид Линч. Мне нравится старое кино, но так же люблю максимально фантастическое с крутым сюжетом и спецэффектами. Интересы более менее разные, на ютубе я могу смотреть лекции 18века и при этом любить лину кулачных боев Топ Дог. Немного настольных игр, философии, ручной труд, развивающие игры, наличие осознанности. Нравятся прогулки,природа,животные,искусскуство,жизнь. Мне хотелось бы найти друзей. Для меня в приорите при общении честность между собой и соблюдение границ дозволенного. Восхищаюсь людьми, которые учатся, стремятся к чему-то, уверенны в себе.

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍴 Кафе / ресторан

☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.