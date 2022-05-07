Краснодар
Профиль пользователя Smileman
О себе
Интересы складываются таким образом, что они не до конца сформированы. Сейчас я разбираюсь в себе и расширяю свои границы. С детсва весёлый, не шибко умею петь, но очень обожаю это дело, могу петь дома, на улице, в лифте, у вас дома, в непонятной ситуации, у черта на галерах. Занимаюсь физкультурой, упражнения со своим телом, в будущем хочу заняться плаванием и боксом. Читаю книги, сейчас по психологии, нравится художественная литература. Много пересмотрел фильмов и укоренился в том, что мне нравятся кинорежиссёры: Уэс Андерсон, Кристофер Нолан и Дэвид Линч. Мне нравится старое кино, но так же люблю максимально фантастическое с крутым сюжетом и спецэффектами. Интересы более менее разные, на ютубе я могу смотреть лекции 18века и при этом любить лину кулачных боев Топ Дог. Немного настольных игр, философии, ручной труд, развивающие игры, наличие осознанности. Нравятся прогулки,природа,животные,искусскуство,жизнь. Мне хотелось бы найти друзей. Для меня в приорите при общении честность между собой и соблюдение границ дозволенного. Восхищаюсь людьми, которые учатся, стремятся к чему-то, уверенны в себе.
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
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